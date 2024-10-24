Фернандо Алонсо: «Был на 99 процентов уверен, что сезон-2009 станет последним в «Ф-1». Я двукратный чемпион – что еще могу тут делать?»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что сильно удивился бы, если в 2006 году, при подписании контракта с «Маклареном», узнал, что станет самым опытным гонщиком в истории «Формулы-1» и проведет 400 Гран-при.
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