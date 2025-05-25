GizmoChina: слив фото Samsung Galaxy Z Fold 7 подтвердил наличие камеры с 200 МП

В сети появилось предположительно слитое изображение задней панели смартфона Samsung Galaxy Z Fold 7, которое, как утверждается, подтверждает наличие в устройстве основной камеры с разрешением 200 мегапикселей (МП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии