10,000 Excess Deaths During June European Heatwave, Official Data Show Authored by Guy Birchall via The Epoch Times, More than 10,000 excess deaths were reported across Europe during the recent heatwave that baked the west of the continent in late June, official data showed on June 13.
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