На Ямале горел центр медицины и косметологии

В субботу, 9 марта, в Салехарде произошел пожар в здании Центр медицины и косметологии «INTEGREE». Обошлось без пострадавших, 12 человек эвакуировались из здания до прибытия спасателей, сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО.
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