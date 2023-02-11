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Самсонова о победе над Циньвэнь Чжэн: «Я была стабильнее, и это сыграло ключевую роль. И, конечно, подача»

Людмила Самсонова прокомментировала выход в финал в Абу-Даби. В субботу она обыграла Циньвэнь Чжэн – 6:4, 1:6, 6:4.

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