Ишәйгә – 400 ел: Омск өлкәсендәге татар авылы юбилеен билгеләп үтә

Борын-борынгыдан татарлар яшәгән Себернең Омск төбәгендә бик күп татар авыллары урнашкан. Шулар арасыннан бай тарихлы Ишәй авылы быел үзенең 400 еллыгын билгеләп үтә, дип хәбәр итә Бөтендөнья татар конгрессының матбугат хезмәте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии