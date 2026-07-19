НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ишәйгә – 400 ел: Омск өлкәсендәге татар авылы юбилеен билгеләп үтә

Ишәйгә – 400 ел: Омск өлкәсендәге татар авылы юбилеен билгеләп үтә

Борын-борынгыдан татарлар яшәгән Себернең Омск төбәгендә бик күп татар авыллары урнашкан. Шулар арасыннан бай тарихлы Ишәй авылы быел үзенең 400 еллыгын билгеләп үтә, дип хәбәр итә Бөтендөнья татар конгрессының матбугат хезмәте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии