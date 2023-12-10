Политический ве...
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПОЛИТИКАМИРОВОЙ ОБЗОРЭКОНОМИКАНОВОСТИ УКРАИНЫПРОИСШЕСТВИЯСпецоперация
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политический вестник

4 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Сильнее кого?! Или сильнее чего ?!  Присоединенные к нам территории Украины - это уже Россия и никакая не Украина !И ...Украина станет си...
  • Николай
    Никакой вукраины: губернии - субъекты РФ!!!Украина станет си...
  • Анфиса Иванова
    Да ладно вам - поражение...Мы в этом ее поражении потеряем ещё ой сколько своих родных  бойцов , командиров, гражданс...Зеленский неожида...

"Линия Суровикина", говорите? Легенда о Storm Z обнулила фантазии американского генерала

"Линия Суровикина", говорите? Легенда о Storm Z обнулила фантазии американского генерала

Накануне газета The Washington Post ровно в шесть утра по своему американскому времени опубликовала два гигантских материала, где авторы подробно объяснили, как именно США участвовали в подготовке наступления Украины на позиции ВС России и почему этот "контрнаступ" обернулся провалом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх