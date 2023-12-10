"Линия Суровикина", говорите? Легенда о Storm Z обнулила фантазии американского генерала

Накануне газета The Washington Post ровно в шесть утра по своему американскому времени опубликовала два гигантских материала, где авторы подробно объяснили, как именно США участвовали в подготовке наступления Украины на позиции ВС России и почему этот "контрнаступ" обернулся провалом.
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