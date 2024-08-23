Уйдут или не уйдут? О наступлении или отступлении ВСУ в Курской области Для меня не стали неожиданностью вопросы о том, что за «странная война» сейчас ведется в зоне СВО.
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Уйдут или не уйдут? О наступлении или отступлении ВСУ в Курской области Для меня не стали неожиданностью вопросы о том, что за «странная война» сейчас ведется в зоне СВО.
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