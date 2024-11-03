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Загитова о своем шоу и словах Рудковской: «Возможно, у нас разное представление о солд-аутах. Цифры не врут»

– У Яны Рудковской были комментарии по поводу «Хранителей времени». Первое: что вы вдохновились шоу Евгения Плющенко «Русалочка» – действительно какие-то идеи вы оттуда взяли? Второе: она сказала, что вряд ли Алина знает, что такое солд-аут.

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