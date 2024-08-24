Праздники в Татарстане пройдут на высоком уровне, пообещал Рустам Минниханов

На совещании в Доме Правительства Республики Татарстан Президент Республики Рустам Минниханов подчеркнул важность обеспечения всех мер безопасности и общественного порядка при предстоящем праздновании Дня Республики и Дня города Казани.
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