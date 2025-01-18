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Петербургский дневник

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Иордань у Петропавловской крепости пользуется большой популярностью у жителей города

Иордань у Петропавловской крепости пользуется большой популярностью у жителей города

В эфире «Радиоклуба на Карповке» член Общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Блохин сообщил, что за тринадцать лет работы купель посетили тысячи человек Помимо моржей, традиционно окунающихся в иордани именно у Петропавловской крепости, омыться туда приходят и обычные жители города.

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