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Из BTC-ETF вывели $90 млн.

Из BTC-ETF вывели $90 млн.

В понедельник американские спотовые BTC-ETF зафиксировали отток средств в размере $89,9 млн, прервав двухдневную серию притока капитала на фоне снижения цены BTC ниже отметки $86 000.

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