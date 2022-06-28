«Коммерсант»: Росавиация препятствует работе российских пилотов за рубежом

Пилоты российских авиакомпаний, отправленные в простой или уволившиеся, столкнулись со сложностями при попытке найти работу в других странах: Росавиация не подтверждает информацию о них по запросу авиавластей, сообщает сегодня газета «Коммерсант».
Пилоты российских авиакомпаний, отправленные в простой или уволившиеся, столкнулись со сложностями при попытке найти работу в других странах: Росавиация не подтверждает информацию о них по запросу авиавластей, сообщает сегодня газета «Коммерсант».
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