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«Коммерсант»: Росавиация препятствует работе российских пилотов за рубежом

«Коммерсант»: Росавиация препятствует работе российских пилотов за рубежом

Пилоты российских авиакомпаний, отправленные в простой или уволившиеся, столкнулись со сложностями при попытке найти работу в других странах: Росавиация не подтверждает информацию о них по запросу авиавластей, сообщает сегодня газета «Коммерсант».

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