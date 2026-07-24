🌞 Сильная жара +40.+42º ожидается на территории Волгоградской области в период с 13.00 до конца суток 25 и сутки 26 июля.
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🌞 Сильная жара +40.+42º ожидается на территории Волгоградской области в период с 13.00 до конца суток 25 и сутки 26 июля.
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