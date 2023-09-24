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Макс Ферстаппен о борьбе с Пиастри и Норрисом на старте: «Это гонки, такими они и должны быть»

Пилот «Ред Булл» рассказал, как прошел старт заезда и как ему пришлось действовать, чтобы удержать позицию и отбиться от атак Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

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