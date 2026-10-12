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Царьград

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ЦСКА вырвал победу у «Локомотива-Кубань» — 87:84 в Единой лиге

ЦСКА вырвал победу у «Локомотива-Кубань» — 87:84 в Единой лиге

В матче третьего тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарцы уступили в Москве со счетом 84:87, несмотря на то что в заключительной четверти сумели отыграть отставание в 14 очков и сравнять счет.

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