ЦСКА вырвал победу у «Локомотива-Кубань» — 87:84 в Единой лиге

В матче третьего тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарцы уступили в Москве со счетом 84:87, несмотря на то что в заключительной четверти сумели отыграть отставание в 14 очков и сравнять счет.
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