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Намек понят: Медведев назвал ряд русских городов, временно оккупированных Украиной

Намек понят: Медведев назвал ряд русских городов, временно оккупированных Украиной

Медведев заявил, что переговоры не ограничиваются временными рамками и могут быть достигнуты при полном разгроме и капитуляции украинских войск.

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Комментарии
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Владимир Карпов
временно оккупированных Украиной
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19 час.
Владимир Карпов
Вот именно, что города &quot;временно оккупированы Украиной&quot; !!!
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19 час.
Владимир Карпов
Вот именно, что эти исконно русские города из-за пьяницы Ельцина были нагло захапаны нашими &quot;укро-братьями&quot; и стали городами, &quot;временно оккупированными Украиной&quot; !!! Почему с самого начала СВО об этом везде и всюду не говорили ??? А если и говорили, то мало и локально ... А нужно было с самого начала СВО по всему миру постоянно всем разъяснять, что мы освобождаем самовольно оккупированные Украиной наши русские города, чтобы у всех было понимание смысла проведения СВО !!! Но это не было широко сделано, поэтому пока мы везде с Запада и с Украины слышим, что это мы &quot;оккупанты&quot; и &quot;агрессоры&quot;, а должно было быть, чтобы везде звучало, что это именно Украина незаконно оккупировала  наши исконно русские города !!!
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19 час.

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