Намек понят: Медведев назвал ряд русских городов, временно оккупированных Украиной

Владимир Карпов

Вот именно, что эти исконно русские города из-за пьяницы Ельцина были нагло захапаны нашими "укро-братьями" и стали городами, "временно оккупированными Украиной" !!! Почему с самого начала СВО об этом везде и всюду не говорили ??? А если и говорили, то мало и локально ... А нужно было с самого начала СВО по всему миру постоянно всем разъяснять, что мы освобождаем самовольно оккупированные Украиной наши русские города, чтобы у всех было понимание смысла проведения СВО !!! Но это не было широко сделано, поэтому пока мы везде с Запада и с Украины слышим, что это мы "оккупанты" и "агрессоры", а должно было быть, чтобы везде звучало, что это именно Украина незаконно оккупировала наши исконно русские города !!!