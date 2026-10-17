С конвейера завода в испанской Сарагосе сошёл первый Leapmotor B10 европейской сборки. Компактный электрический кроссовер стал первой моделью «нового автопроизводителя», выпущенной на мощностях одного из старейших европейских автозаводов — и это ключевая веха сотрудничества между китайской Leapmotor и концерном Stellantis.