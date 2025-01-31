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Мода и Шоу-бизнес

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Создателя интернет-хита «Сигма бой» обвинили в плагиате

Создателя интернет-хита «Сигма бой» обвинили в плагиате

Создателя песни «Сигма-бой» Михаила Чертищева обвинили в плагиате. Как сообщает Telegram-канал Mash, DJ Lavitas (Виталий Лазарев) утверждает, что продюсер Бетси (Светланы Чертищевой) и Марии Янковской украл у него аранжировку, написанную еще в середине прошлого десятилетия.

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