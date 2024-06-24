Реальный Крис Редфилд из оригинальной Resident Evil закосплеил своего персонажа. Джилл Валентайн к нему присоединиласьАктер Чарли Краславски (Charlie Kraslavsky), сыгравший Криса Редфилда во вступительном ролике Resident Evil 1996 года, недавно решил закосплеить своего персонажа.