Реальный Крис Редфилд из оригинальной Resident Evil закосплеил своего персонажа. Джилл Валентайн к нему присоединиласьАктер Чарли Краславски (Charlie Kraslavsky), сыгравший Криса Редфилда во вступительном ролике Resident Evil 1996 года, недавно решил закосплеить своего персонажа.
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