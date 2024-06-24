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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Реальный Крис Редфилд из оригинальной Resident Evil закосплеил своего персонажа. ...

Реальный Крис Редфилд из оригинальной Resident Evil закосплеил своего персонажа. ...

Реальный Крис Редфилд из оригинальной Resident Evil закосплеил своего персонажа. Джилл Валентайн к нему присоединиласьАктер Чарли Краславски (Charlie Kraslavsky), сыгравший Криса Редфилда во вступительном ролике Resident Evil 1996 года, недавно решил закосплеить своего персонажа.

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