АМАРАНТ "Идите к нам!" Вышел закон о гражданстве для иностранцев-контрактников. Вручение российского паспорта Приветствую вас, странники! Спешу порадовать одной новостью.
ВВП разрешил выдавать паспорта зарубежным контрактникам и их семьям
Комментарии
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реванш
Да, я просто охуеваю, я. ПОЛКОВНИК ВС, не России, обратился 6 лет назад за получением гражданства РФ, получил отказ в принятии документов, т.к. не было справки о знании РУССКОГО ЯЗЫКА!!!!
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11 час.
реванш
Был гражданином РБ, сейчас этот вопрос решен конечно. Но.... у нас грядут большие ПРОБЛМЫ!
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11 час.
НЕТУ Mailru Агента
Франция по истечении долгосрочного контракта предоставляет гражданство Иностранному легиону. Раньше разрешали брать другое ФИО
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8 час.
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