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Испания – единственная сборная на Евро-2024, выигравшая все матчи группового этапа

Испания – единственная сборная на Евро-2024, выигравшая все матчи группового этапа

После поражения Португалии от Грузии (0:2) в заключительном туре группового тапа сборная Испании стала единственной командой турнира, набравшей 9 из 9 очков.

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