«Отцом Сталина был путешественник Пржевальский»: как появилась эта версия

Многим нашим читателям наверняка известны публикации, в которых на полном серьёзе утверждается, что отцом Иосифа Сталина (Джугашвили) был знаменитый русский путешественник Николай Михайлович Пржевальский (1839-1888).
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