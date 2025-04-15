В ООН выразили тревогу из-за притеснения русскоязычных на Украине

МОСКВА, 15 апреля, ФедералПресс. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о своей обеспокоенности ситуацией с ограничением прав русскоязычного населения и других языковых меньшинств на территории Украины.
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