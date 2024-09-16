Композитор Alan Wake 2 обещает нечто невероятное в дополнении The Lake House Alan Wake 2 бли...

Композитор Alan Wake 2 обещает нечто невероятное в дополнении The Lake HouseAlan Wake 2 близка к первой годовщине с момента своего релиза, и хорошая новость заключается в том, что впереди нас ждёт расширение, которое обещает больше часов игрового процесса.
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