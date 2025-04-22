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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торино» будет продавать по 1 евро билеты на матч с «Венецией» болельщикам, которые не смогут посетить перенесенную из-за смерти папы римского игру с «Удинезе»

Вчера туринский клуб должен был встретиться с «Удинезе» в 33-м туре Серии А, но все матчи чемпионата Италии, запланированные на эту дату, были перенесены на 23 апреля из-за смерти папы римского Франциска.

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