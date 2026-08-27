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Герасимов: задачей Украины остается сохранение контроля над частью Донбасса

Герасимов: задачей Украины остается сохранение контроля над частью Донбасса

Задачей украинской армии остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов в ходе посещения пункта управления «Южной» группировки войск, передает РИА Новости.

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