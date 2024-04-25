Отвечает тг-канал «Зимовский»: - Видимо, тут все упирается в "имею желание, но не имею возможности".
Прямой вопрос! Почему мы не сбиваем Ан-224 противника с военными грузами на борту?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
евгений Zzz
А Ан224 у них ещё есть ?
Ответить
16 час.
Traveller
"Мрия" была построена в ЕДИНСТВЕННОМ экземпляре для "Бурана". Был ещё один корпус про запас. "Мрию" укры уничтожили во время попыток отбить российский десант.
Ответить
15 час.
Вячеслав Денисов
Самолет с военными грузами не надо сбивать! Достаточно ударить по аэродромов момент посадки! Но… нет желания ссориться с отправителями! Одно дело бла-бла-бла про уничтожение, например, «химеры»на поле боя, и совсем другое - уничтожение в аэропорту Куева вместе с транспортным средством.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии