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Прямой вопрос! Почему мы не сбиваем Ан-224 противника с военными грузами на борту?

Прямой вопрос! Почему мы не сбиваем Ан-224 противника с военными грузами на борту?

Отвечает тг-канал «Зимовский»: - Видимо, тут все упирается в "имею желание, но не имею возможности".

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Комментарии
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евгений Zzz
А Ан224 у них ещё есть ?
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16 час.
Traveller
&quot;Мрия&quot; была построена в ЕДИНСТВЕННОМ экземпляре для &quot;Бурана&quot;. Был ещё один корпус про запас. &quot;Мрию&quot; укры уничтожили во время попыток отбить российский десант.
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15 час.
Вячеслав Денисов
Самолет с военными грузами не надо сбивать! Достаточно ударить по аэродромов момент посадки! Но… нет желания ссориться с отправителями! Одно дело бла-бла-бла про уничтожение, например, «химеры»на поле боя, и совсем другое - уничтожение в аэропорту Куева вместе с транспортным средством.
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9 час.

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