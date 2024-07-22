Боуз: Зеленскому уже указали, что придётся идти на переговоры с Путиным

Дублин, 22 июля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Представители кандидата в американские президенты Дональда Трампа сообщили главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что ему придётся провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
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