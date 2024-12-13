Оператор БПЛА рассказал о cвоем первом подбитом танке Abrams

Российский военнослужащий, оператор беспилотника с позывным Рассвет рассказал 13 декабря «Известиям» о своем опыте уничтожения первого танка Abrams во время проведения специальной военной операции (СВО), а также о том, как изменилась с того момента картина конфликта.
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