Лайфхак, который поможет спасти белые носки, которые стали серыми Алёна ЮрьеваБелые носки – это неотъемлемая часть летнего гардероба, однако сохранить их первоначальную яркость и чистоту — непростая задача.
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