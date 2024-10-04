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«Я держался как мог»: Галустян высказался о своем самочувствии после тревожного поста об одиночестве

«Я держался как мог»: Галустян высказался о своем самочувствии после тревожного поста об одиночестве

В своем блоге Михаил Галустян признавался, что в последнее время много пребывает в одиночестве и пытается еще глубже себя понять.

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