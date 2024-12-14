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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фотограф ЦСКА Михаил Сербин дошел до финального этапа престижного спортивного фотоконкурса World Sports Photography Awards

Фотограф ЦСКА Михаил Сербин дошел до финального этапа престижного спортивного фотоконкурса World Sports Photography Awards

Фотограф Михаил Сербин стал финалистом World Sports Photography Awards. До финального этапа конкурса дошел кадр, снятый Сербиным во время серии 1/2 финала плей-офф-2024 Лиги ВТБ ЦСКА – «Зенит», главным героем стал Винс Хантер.

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