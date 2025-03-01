Юрист Агиев: земельный участок могут изъят за выращенную траву и деревья

Земельный участок могут изъят за траву и деревья, которые мешают соседям.Согласно поправкам к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества» государства может изъят земельный участок в случае намеренного выращивания на нем травы и деревьев.
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