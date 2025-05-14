Российские компании открывают новые возможности в свободных зонах ОАЭ

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет 19 мая в 10:00 мск для российских предпринимателей бесплатный вебинар «Золотой путь: как российскому бизнесу открыть возможности в СЭЗ ОАЭ», сообщает организация.
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