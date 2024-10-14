Суровый урок для неправильной женщины

Помню, была весьма удивлена, когда узнала, что первый признак абьюзера – это не агрессия, продавливание или оскорбление, а навязчивая, обволакивающая, граничащая с патологией забота от твоей безопасности.
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