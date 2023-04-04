Эко-отель, расположенный среди виноградников португальской долины Дору

Эко-туризм становится настолько популярным, что владелец обширных виноградных плантаций, расположенных в благодатной долине Дору (Португалия), не только винодельню превратил в популярный туристический маршрут, но и обеспечил путешествующих ночлегом.
Эко-туризм становится настолько популярным, что владелец обширных виноградных плантаций, расположенных в благодатной долине Дору (Португалия), не только винодельню превратил в популярный туристический маршрут, но и обеспечил путешествующих ночлегом.
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