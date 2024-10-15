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Мошенники начали взламывать неактивные аккаунты россиян в WhatsApp

Мошенники начали взламывать неактивные аккаунты россиян в WhatsApp

Мошенники начали взламывать неактивные аккаунты россиян в WhatsApp и использовать их в своих схемах. Об этом РИА Новости сообщил директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса «Вымпелкома» (развивает бренд «Билайн») Дмитрий Чернов.

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