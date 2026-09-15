В Пензе возбуждено уголовное дело по факту организации нелегального игорного бизнеса

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Пензе, совместно с сотрудниками Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии в результате проведенных мероприятий установили группу лиц из 7 человек, причастных к незаконной организации и проведению азартных игр на территории города Пензы.