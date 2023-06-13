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В Пентагоне заявили о ранении 22 американских военных в результате крушения вертолета в Сирии

В Пентагоне заявили о ранении 22 американских военных в результате крушения вертолета в Сирии

Двадцать два военнослужащих США получили ранения в результате "крушения вертолета" в Сирии в минувшие выходные, сообщил Пентагон поздно вечером в понедельник.

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