Минтранс предъявил «СберТройке» претензии на 1,4 миллиона рублей

Министерство организовало проверку работы системы, в ходе которой выявлено семь нарушений условий договора – в части работы социальных транспортных карт, реализации сервиса «Карта жителя Новосибирской области» и работы транспортных терминалов.
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