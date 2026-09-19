Как определить, что АКБ скоро «умрет» — рассказываем верный способ!

Осенью состояние АКБ хочется знать наверняка – сдюжит ли в первые заморозки? Покупная (не родная) аккумуляторная батарея обычно служит 4-5 лет, а батаря EFB и AGM легко протянет и того больше.
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Главный враг аккумулятора, по-моему, - постоянный недозаряд. Отсюда и сульфатация, и прочие неприятности. И сокращение срока службы.