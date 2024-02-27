Военный аналитик Мураховский объяснил появление Abrams под Авдеевкой

РИАМО - 27 фев. Украинские военнослужащие вывели американские танки Abrams на авдеевский участок фронта, так как других тяжелых машин у них там не осталось, заявил российский военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости.
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