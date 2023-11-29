Пушков назвал свидетельством о невменяемости заявления об успехах ВСУ

Сенатор Алексей Пушков в среду, 29 ноября, прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что на заседании Совета глав МИД стран – членов НАТО многие «вполголоса и с опаской» признали, что результаты украинского контрнаступления далеки от ожиданий.
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