Александр Сладков: Курск. Воюют все.. Что я понимаю по ситуации: 1. Своим наступлением на Курск ВСУ укрепляют свои, уже имеющиеся в Курской области позиции, расширяя свой плацдарм, например для того,

Курск. Воюют все.Что я понимаю по ситуации:1. Своим наступлением на Курск ВСУ укрепляют свои, уже имеющиеся в Курской области позиции, расширяя свой плацдарм, например для того, чтоб наша артиллерия, не доставала до каждого занятого врагом пятачка земли.