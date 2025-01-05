Александр Сладков: Курск. Воюют все.. Что я понимаю по ситуации: 1. Своим наступлением на Курск ВСУ укрепляют свои, уже имеющиеся в Курской области позиции, расширяя свой плацдарм, например для того,

Курск. Воюют все.Что я понимаю по ситуации:1. Своим наступлением на Курск ВСУ укрепляют свои, уже имеющиеся в Курской области позиции, расширяя свой плацдарм, например для того, чтоб наша артиллерия, не доставала до каждого занятого врагом пятачка земли.
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