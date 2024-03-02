Можно с иронией относиться к заявлениям Зеленского о подготовке Украиной нового контрнаступления.
"Контрнаступление" Зеленского и "асимметричный план" Сырского
Комментарии
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Виктор Шилин
Думаю, не дурнее Сырского наши офицеры, найдут решение.
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18 час.
Евгений
Хрень какая-то. Всех этих ССОшников можно просто перебить дронами, без всякого флота. Там даже прятаться негде и деваться некуда толком. Что за бред сивой кобылы???
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17 час.
ШКИПЕР
А про дороговизну использования флота совсем какая то хрень . Флот предназначен для боевых действий ,а не для стоянке у пирса.
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1 час.
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