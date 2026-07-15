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Газета.ру

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Депутат Свинцов призвал выплачивать россиянам дополнительную пенсию на Новый год

Депутат Свинцов призвал выплачивать россиянам дополнительную пенсию на Новый год

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов вместе с Партией пенсионеров внес в Госдуму законопроект о введении ежегодной "13-й пенсии", которую предлагается выплачивать перед Новым годом.

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