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Минобороны: в ВС России завершилось досрочное голосование

Минобороны: в ВС России завершилось досрочное голосование

В Вооруженных силах России завершилось досрочное голосование на выборах президента. Своим правом воспользовались участники спецоперации, военнослужащие в отдаленных уголках России и за рубежом, сообщило Минобороны.

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