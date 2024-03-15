Минобороны: в ВС России завершилось досрочное голосование

В Вооруженных силах России завершилось досрочное голосование на выборах президента. Своим правом воспользовались участники спецоперации, военнослужащие в отдаленных уголках России и за рубежом, сообщило Минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии