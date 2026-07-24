Врач Русакова: дыню опасно есть при обострении болезней ЖКТ

Дыню не стоит есть людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в частности при эрозивно‑язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при обострении хронического панкреатита, а также при синдроме раздраженного кишечника с преобладанием диареи.