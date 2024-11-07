Инвестор построит и передаст городу детский сад и школу в Коммунарке

В районе Коммунарка Новомосковского административного округа инвестор возведет объект образования по договору участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы.
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